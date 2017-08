Tag der offenen Tür im Mela 8: Beratung zu gesetzlichen Änderungen

Wilhelmstadt. Die Beratungsstelle für behinderte, krebs- und aidskranke Menschen des Gesundheitsamtes (Mela 8) lädt zum Informationstag am 24. August, von 10 – 14 Uhr in die Melanchthonstraße 8, ein.

Dieser Informationstag wurde notwendig, da mit Beginn des Jahres 2017 einige Änderungen in der Sozialgesetzgebung mit Auswirkungen auf behinderte und pflegebedürftige Menschen in Kraft traten. Ob zum Thema Schwerbehindertenrecht, neues Pflegeversicherungsgesetz, pflegerische Versorgung im häuslichen Bereich oder Eingliederungshilfe – das Team der Beratungsstelle steht für alle Fragen zur Verfügung.Neben der Möglichkeit einer Beratung wird ein vielfältiges und buntes Rahmenprogramm geboten. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.Wer den Termin an diesem Tag nicht nutzen kann, dem steht das Beratungsangebot ohne Anmeldung auch zu folgenden Sprechzeiten zur Verfügung: dienstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und donnerstags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Andere Termine sind nach telefonischer Vereinbarung möglich unter36 99 76 11 (Sekretariat) oder -44 (leitender Sozialarbeiter Herr Bergmann).