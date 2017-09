Kampfsport im Südpark

Berlin: Freizeitsportanlage Südpark |

Spandau. Am Sonnabend, 16. September, findet in der Freizeitssportanlage Südpark, Am Südpark 51, der fünfte Open Air-Kampfsportnachmittag statt. Im Mittelpunkt steht ein Boxring, in dem ein vom Spandauer Box-Club 1926 organisiertes Rahmenprogramm stattfindet. Neben Boxen werden auch andere Sportarten wie Judo oder WingTsun gezeigt. Außerdem gibt es Schaukämpfe und ein Schautraining, Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche sowie eine Autogrammstunde des früheren Box-Weltmeisters Jack Culcay. Beginn ist um 13 Uhr, Ende um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. tf