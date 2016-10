Gut vorbereitet ins Gespräch

Berlin: Jobassistenz Spandau |

Spandau. In der Reihe „Die Dienstag-Workshops“ der Jobassistenz Spandau, Brunsbütteler Damm 75, geht es am 25. Oktober von 13 bis 16 Uhr um das Vorstellungsgespräch. Unter anderem ist Thema, wie die durch die Bewerbungsunterlagen oder ein vorausgehendes Telefonat geweckten Erwartungen im Gespräch zu erfüllen oder bestenfalls sogar zu übertreffen sind. Die Workshops in der Jobassistenz sind wie alle weiteren Beratungsangebote kostenfrei. Wegen der begrenzten Platzzahl wird um Anmeldung gebeten unter 278 73 31 50 oder persönlich montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. CS