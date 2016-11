Berlin: Ernst-Reuter-Saal |

Wittenau. Prahl singt Prahl: Mit seinem Inselorchester und Eigenkompositionen ist Schauspieler Axel Prahl, bekannt aus dem Münster-Tatort aber auch Kultstreifen wie „Halbe Treppe“, am Montag, 12. Dezember, um 20 Uhr zu Gast im Ernst-Reuter-Saal am Eichborndamm 215-239. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe Reinickendorf Classics statt, Karten zum Preis ab 47 Euro gibt es an allen bekannten Vorverkaufskassen, am Tagesschalter und unter 47 99 74 23. bm