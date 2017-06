„Die Polizei - Dein Freund und Fußabtreter?" Lesung & Diskussion

Zu einer Lesung mit anschließender Diskussion lädt der Reinickendorfer SPD-Bundestagskandidat Thorsten Karge am 29. Juni um 19:00 Uhr in das Restaurant Maestral, Eichborndamm 236 in 13437 Berlin ein:

Karlheinz Gaertner (Hauptkommisar a.D.) war 44 Jahre auf den Straßen Berlins unterwegs und hat immer den Standpunkt vertreten: Menschen müssen sich in unserer Stadt sicher fühlen und müssen vor Gewalttätern und Kriminellen geschützt werden. Er fordert nachvollziehbar ein, dass die Polizei die notwendige Wertschätzung und Unterstützung durch die Gesellschaft und Politik erhält. Gleichzeitig ist es natürlich notwendig, dass die Polizei das notwendige Personal und die Mittel erhält, um ihre Arbeit gut machen zu können.Als Autor hat Karlheinz Gaertner zwei Bücher über seine Erfahrungen als Polizist auf den Straßen Berlins geschrieben. Aus seinem jüngsten Werk: „Sie kennen keine Grenzen mehr: Die verrohte Gesellschaft – Erfahrungen eines Polizisten“ wird er auf Auszüge lesen und danach mit mit den Gästen über die Themen Polizei und Innere Sicherheit diskutieren.Für die Moderation konnte der Journalist Mark Diening (ard aktuell) gewonnen werden. Der Eintritt ist frei.