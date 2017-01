Einladung des Ehrenamtsbüros: Infos über Betätigungsmöglichkeiten

Wittenau. Das Ehrenamtsbüro Reinickendorf lädt zu der Informationsveranstaltung "Bürgerschaftliches Engagement" am Dienstag, 7. Februar, von 14 bis 16 Uhr im Bezirksverordnetensaal des Rathauses, Eichborndamm 215-239.

Auf der Veranstaltung stellen sich Vertreter des Elisabethstifts, der Kontaktstelle PflegeEngagement und der Flüchtlingsunterkunft auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik vor. Der Gratulationsdienst des Rathauses ist ebenso Thema wie weitere Möglichkeiten ehrenamtlicher Betätigung.Im Bezirk sind nach Schätzungen des Ehrenamtsbüros zwischen 70 000 und 80 000 Menschen in unterschiedlicher Form ehrenamtlich tätig. Das Ehrenamtsbüro versucht, die Interessen möglicher Ehrenamtler und Nachfragen von Organisationen nach ehrenamtlichen Mitwirkenden zu koordinieren.Für die Veranstaltung am 7. Februar bittet es um Anmeldung unter90 294 51 08 oder per E-Mail unter ehrenamtsbuero@web.de . Ansonsten ist das Ehrenamtsbüro im Zimmer 26 des Rathauses immer montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr sowie dienstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.