Das singende, klingende Bäumchen mit Märchenelfe Anja - Kinderprogramm

Wenn nichts und niemand einem gut ist, weil die Nase zu hoch zeigt, dann heißt es: Hochmut kommt vor dem Fall. - „Das singende klingende Bäumchen“ singt und klingt aber nur dem Menschen, der auch lieben kann. Und so passiert es, dass eine hübsche, jedoch hochmütige Prinzessin hässlich und ein zu stolzer Prinz zum Tier wird...ehe das Bäumchen am Ende wieder singt und klingt.



Erlebt ein Märchen, dass von Märchenelfe Anja an einem Tisch gespielt wird und von Moral und Liebe erzählt.



Das Theater ist ab 09:30 Uhr geöffnet

Eintritt: 4 € (Kita-Kinder), Kita-Erzieher frei, privat: 7 €