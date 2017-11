Berlin: Verklärungskirche |

Adlershof. Das traditionelle Weihnachtskonzert des Berolina-Chorensembles findet am 17. Dezember statt. Unter dem Motto „Let it snow“ erklingen ab 16 Uhr in der Verklärungskirche, Arndtstraße 12, deutsche und internationale Weihnachtslieder. Der Chor wird vom Solisten Peter Rosenhahn mit Saxophon und Klarinette begleitet. Karten zu neun Euro unter 56 40 09 80 und an der Abendkasse. RD