Adlershof. Bernd Geschanowski (AfD), als Stadtrat zuständig für Gesundheit und Umwelt, lädt am 8. Juni zu seiner nächsten Bürgersprechstunde ein. Sie findet von 15 bis 17 Uhr in seinen Diensträumen in der Hans-Schmidt-Straße 16, Raum 132, statt. Es wird um Anmeldung unter 902 97 32 66 gebeten. RD