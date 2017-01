Berlin: Schutzhülle |

Treptow-Köpenick. Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter bieten in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten des Bezirks auch in diesem Jahr Beratungen für Alleinerziehende, Jobrückkehrer und sonstige Arbeitssuchende an. Der nächste Termin ist am 26. Januar von 9 bis 11 Uhr beim Verein „Schutzhülle“, Hans-Schmidt-Straße 6/8 in Adlershof. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. RD