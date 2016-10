Berlin: Galerie 100 |

Alt-Hohenschönhausen. Was macht die Kunst des Malers Vincent van Gogh wirklich aus? Über stilistische Eigenheiten, künstlerische Entwicklung und biografische Wendepunkte spricht am Donnerstag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr die Kunsthistorikerin Gerhild Komander bei ihrem Vortrag in der "Galerie 100", Konrad-Wolf-Straße 99. Der Eintritt kostet zwei, ermäßigt einen Euro. Weitere Informationen gibt es unter 971 11 03. KW