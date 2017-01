Erinnern an Geburtsstation: Eröffnung vor 60 Jahren im heutigen Bürgerschloss

Alt-Hohenschönhausen.

Vor 60 Jahren wurde im heute als Bürgerschloss Hohenschönhausen bekannten Gutshaus in der Hauptstraße 44 eine Geburtsstation eröffnet. In der Geburtshilflichen Abteilung Hohenschönhausen des Städtischen Krankenhauses Berlin-Weißensee wurden bis 1972 rund 11 000 Kinder geboren. Anlässlich des 60. Jahrestages lädt der Förderverein des Schlosses am 28. Januar von 12 bis 17 Uhr zu Führungen stündlich durch das Haus ein. Weitere Informationen gibt es unter97 86 56 00 und auf www.schlosshsh.de