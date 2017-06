Nicht gleich wegschmeißen

Berlin: Interkultureller Garten |

Alt-Hohenschönhausen. „Reparieren statt wegschmeißen“ lautet die Devise. Ob Spielzeug, Kleidung oder Elektro-Geräte – vieles lässt sich mit ein wenig Geduld, Fachkenntnis und/oder Fantasie wieder gebrauchstüchtig machen. Das Repair-Café des Umweltbüros Lichtenberg lädt Bastler und solche, die es werden wollen, am Freitag, 23. Juni, von 16 bis 18 Uhr in den Interkulturellen Garten in der Liebenwalder Straße 12-18 ein. Die Teilnahme ist kostenlos, Informationen gibt es unter 81 85 90 98. bm