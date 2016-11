Am Donnerstag, den 1. Dezember 2016, ab 15:00 Uhr heißt es im Theater am Park “Bei Hempels unterm Weihnachtsteppich”, wenn das Weihnachts-Comedy-Musical mit dem Gesangsduo Gabriele Scheidecker und Jeannette Rasenberger, begleitet von Andreas Wolter am Klavier aufgeführt wird.

Berliner Spitzentheater: „Bei Hempels unterm Weihnachtsteppich“

„Oh Tannebaum“ trällert Frau Herta Hempel und schlägt die Hände über der Adventsdekoration zusammen, denn Adolar Hempel, ihr Göttergatte, seines Zeichens Komponist und Philanthrop, hat sich wie in jedem Jahr in der Lichterkette verheddert. „Der Kalender wird immer dünner“, die Weihnachtsgans brutzelt in der Röhre, und Herta weiß nicht, wo ihr der Kopf und die Weihnachtskugeln stehen. Tochter Gesine hat sich aus Skandinavien zu einem Besuch angesagt und für ihre Eltern eine „ganz besondere“ Überraschung parat. – Kurz: weihnachtliche Pleiten, Pech und Pannen und lauter Dinge, von denen sonst vielleicht nie jemand erfahren hätte.Das Gesangs- und Schauspielduo Gabriele Scheidecker und Jeannette Rasenberger sowie Pianist Andreas Wolter bringen ein musikalisches Weihnachtsjuwel auf die Bühne, das sich singend, klingend, rezitierend und philosophierend unter Hempels Teppich rollt. Mit den schönsten Weihnachtsliedern in neuem Gewand zum Mitsingen und Mitschmunzeln.Besetzung:Herta Hempel: Gabriele ScheideckerGesine Hempel: Jeannette RasenbergerAdolar Hempel: Andreas Wolter