CALIFORNIA DREAMING - L.A.-Abend mit Martin Kaltwasser

Glamour, Hollywood, Stadt der Engel – die kalifornische Großstadt Los Angeles weckt viele Assoziationen. Das ZKR lädt zum California Dreaming mit dem Künstler Martin Kaltwasser ein, um über Inspirationsquellen, Freiräume und Megacities zu sprechen.

Über den Künstler

Ein Jahr lang lebten Folke Köbberling und Martin Kaltwasser in Los Angeles und bewegten sich durch die Autostadt ausschließlich auf ihren Fahrrädern. In der Kunstaktion „Cars into Bicycles“ bauten sie aus den Teilen eines Saab Turbo 900 zwei Fahrräder, um ihr Statement für den Umweltschutz künstlerisch zu unterstreichen. Aktuell errichtet Martin Kaltwasser für die Internationale Gartenausstellung (IGA) Berlin 2017 einen Los Angeles Garten, der die Künstlichkeit der Stadt samt Palmen auf die Spitze treibt. Bei seinem L.A.-Abend am 12. januar 2017 spricht Martin Kaltwasser im ZKR über bisherige Erfahrungen und aktuelle Projekte.Martin Kaltwasser studierte Kunst und Architektur in Berlin und Nürnberg und hat seit 2002 verschiedene Lehrtätigkeiten u.a. an der Universität Kassel, der UdK Berlin und der Metropolitan University in London inne. In seinen Arbeiten lenkt Kaltwasser den Blick immer wieder auf den öffentlichen Raum und seine Bedeutung im städtischen Zusammenleben.Die Arbeit „Cars into Bicycles“ des Künstlerduos Köbberling/Kaltwasser ist im Rahmen der Ausstellung „Auftrag Landschaft“ im ZKR zu sehen.Donnerstag, 12. Januar 2017 | 19 UhrEintritt: 3 Euro / Kombiticket Artist Talk und Ausstellung: 6 Euro