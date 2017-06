Berlin: Schloss Biesdorf |

Biesdorf. Die Stiftung Ost-West-Begegnungsstätte Schloss Biesdorf und die Volkshochschule veranstalten am Sonnabend, 10. Juni, um 13 Uhr eine Führung durch den Schlosspark Biesdorf. Der Park wurde Ende des 19.Jahrhunderts im Auftrage des damaligen Eigentümers, Wilhelm von Siemens, von Albert Brodersen im Stile eines englischen Landschaftsgartens gestaltet. Er gehört zu den schönsten öffentlichen Grünanlagen Berlins. Während der Führung wird auch der Eiskeller des Schlossparks für die Teilnehmer geöffnet. Der seit 150 Jahren bestehende 7,50 Meter hohe Eiskeller reicht mit seinen fast vier Metern Breite tief in die Erde und kühlte Lebensmittel bis weit in das nächste Jahr hinein. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Teehäuschen. Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro. Um Anmeldung bei der VHS wird unter 902 93 25 90 gebeten. hari