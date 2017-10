Konzert mit jungen Musikern

Berlin: Krankenhauskirche im Wuhlgarten |

Biesdorf. Das Ensemble Xylinos gibt am Sonnabend, 4. November, um 16 Uhr ein Konzert in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten, Brebacher Weg 15. Xylinos kommt aus dem Griechischen und steht für hölzern. Danach benannte sich das Holzbläserquintett. Es wurde 2014 von Studenten der beiden Berliner Musikhochschulen gegründet. Das Ensemble trat mehrfach in der Reihe “Exzellenz-Konzerte” der Hochschule für Musik Berlin auf. Seit dem vergangenen Jahr sind die Mitglieder des Quintetts Stipendiaten des Vereins „Yehudi Menuhin Live Music Now Berlin“. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um eine Spende wird gebeten. hari