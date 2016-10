Künstlerinnen diskutieren

Biesdorf.

Zum zweiten Mal veranstaltet das Bezirksamt ein Frauen-Kunst-Café. Es findet am Dienstag, 25. Oktober, um 15.30 Uhr im neu eröffneten Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55, statt. Es handelt sich um das zweite Treffen von Künstlerinnen, Kunstmanagerinnen, Galeristinnen, Musikerinnen, Schriftstellerinnen und Handwerkerinnen aus Marzahn-Hellersdorf. Im Mittelpunkt steht der Austausch zur aktuellen Situation der Künstlerinnen, zu Atelierstandorten, Kunstprojekten und Planungen für 2017. Anmeldungen beim Kulturamt per E-Mail an bzstrjugfamweikult@ba-mh.berlin.de