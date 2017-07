Reise in die Pop-Geschichte

Biesdorf.

Beim Konzert „Beat-Stars unterm Sternenhimmel“ erlebt das Publikum in der Biesdorfer Parkbühne am Freitag, 4. August, von 18 bis 22 Uhr die Anfänge der Popmusik. Mit dabei ist die Band „Vanity Fair“, Fans in Erinnerung durch ihren Hit „Hitchin´a Ride“. Als besonderer Gast ist Mike d´Abo zu hören, Sänger der englischen Gruppe „Manfred Man“. Mit ihm gelangen der Band Erfolge wie „Ha ha said the Clown“ und „Mighty Quinn“. Die Gruppe „Hartbeat Five“ stimmt in den Oldie-Abend ein. Eintritt 28 Euro. Mehr Informationen gibt es auf www.biesdorfer-parkbuehne.de