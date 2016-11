Blankenburg.

Zu zwei Adventsaktionen für Kinder lädt die Freizeitstätte „Der Blankenburger“ in der Gernroder Straße 6 am 5. und 7. Dezember ein. Am Montag ab 16 Uhr sind die Besucher willkommen, um marmorierte Weihnachtskugel zu gestalten. Am 7. Dezember können sie ab 16 Uhr Plätzchen backen. Weitere Informationen gibt es unter474 27 72 sowie über den E-Mail-Kontakt karinlippert@der-blankenburger.de