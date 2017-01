Berlin: Evangelische Gemeinde Blankenburg |

Blankenburg. Zu einem Ceilidh-Tanzabend lädt die evangelische Kirchengemeinde Blankenburg am 28. Januar ab 17.30 Uhr in die Gemeinderäume in Alt-Blankenburg 17 ein. Mit Ceilidh bezeichnet man schottische Volkstänze. Ansprechpartnerin ist Henriette von Bueltzingsloewen. BW