Engel basteln und Plätzchen backen

Berlin: Der Blankenburger |

Blankenburg. Kinder und Jugendliche, die noch kleine Weihnachtsgeschenke benötigen, können diese am 19. und 21. Dezember jeweils ab 16 Uhr im Kinder- und Jugendklub „Der Blankenburger“ in der Gernroder Straße 6 basteln. Am Montag werden ab 16 Uhr zunächst Teelichthalter angefertigt, am Mittwoch ab 16 Uhr steht das Basteln von Fenster-Engeln auf dem Programm. Zum Jahresausklang veranstaltet die Freizeitstätte am 22. Dezember ab 16 Uhr außerdem ein Familien-Café mit Plätzchenbacken und Punsch. Danach bleibt „Der Blankenburger“ vom 23. Dezember bis zum 19. Januar geschlossen. Weitere Informationen gibt es unter 474 27 72. BW