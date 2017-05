Berlin: Botanischer Volkspark |

Blankenfelde. Das Umweltbüro veranstaltet am 30. Mai um 11.10 Uhr eine botanische Führung durch den Volkspark in der Blankenfelder Chaussee 5. Tomas Blasig vom Pankower Umweltbüro wird beim Rundgang durch den Park auf Besonderheiten hinweisen. Treffpunkt ist auf dem Hauptweg an der Gewächshausanlage. Zu erreichen ist der Botanische Volkspark am besten mit der Buslinie 107. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos. Weitere Informationen unter 92 90 04 80. BW