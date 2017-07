Magenbitter selbst herstellen

Berlin: Botanischer Volkspark |

Blankenfelde. Unter dem Motto „Pankower Magenbitter“ findet am 11. August ab 17 Uhr ein Workshop im Botanischen Volkspark Blankenfelde statt. Unter Anleitung von Petra Grünert werden zunächst Wildpflanzen gesammelt. Danach erklärt die Kräuterexpertin, wie man aus ihnen einen Magenbitter herstellen kann. Um einen Unkostenbeitrag, inklusive zwei Rezepten, von zwölf Euro pro Erwachsenen wird gebeten. Treffpunkt ist am Haupteingang des Volksparks in der Blankenfelder Chaussee 5. Anmeldung unter 033056 952 13. BW