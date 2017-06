Berlin: Botanischer Volkspark |

Blankenfelde. Das Umweltbüro führt am 21. Juni um 11.10 Uhr durch den Volkspark in der Blankenfelder Chaussee 5. Treffpunkt ist auf dem Hauptweg zur Gewächshausanlage. Zu erreichen ist der Botanische Volkspark am besten mit der Buslinie 107. Die Teilnahme ist kostenlos. BW