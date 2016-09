Führung zu den Stolpersteinen

Berlin: U-Bahnhof Grenzallee |

Britz. Am Sonntag, 25. September, gibt es eine Führung zu Stolpersteinen, die der Künstler Gunter Demnig an den letzten Wohnorten von Opfern der NS-Zeit verlegt hat. Der Stadtteilverein Proneubritz stellt Biografien von Menschen vor, die in der NS-Zeit verfolgt, deportiert oder ermordet wurden. An diese Menschen sollen die Stolpersteine erinnern. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am U-Bahnhof Grenzallee, Ausgang Jahnstraße. Die Führung dauert etwa 90 Minuten und ist kostenlos. Spenden sind erbeten. KT