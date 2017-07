Britz.

„Alltags-Astronauten … auf der Durchreise“ heißt die Abschlussproduktion von 13 jungen Menschen, die an der Neuköllner Musikschule die studienvorbereitende Ausbildung „Musical & Musiktheater“ absolviert haben. Sie zeigen ihr Stück am 13. und 14. Juli um 19.30 Uhr im Kulturstall Schloss Britz, Alt-Britz 81. Die Darsteller werden ständig in Bewegung sein und von dem erzählen, was sie bewegt. Eines haben sie gemeinsam: Sie greifen nach den Sternen. Der Eintritt beträgt acht, ermäßigt sechs Euro. Infos und Karten unter www.musikschule-paul-hindemith.de