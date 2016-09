Führung durch die Hufeisensiedlung

Britz.

Das Museum Neukölln lädt regelmäßig zu historischen Stadtführungen ein. Am Sonntag, 25. September, führt der Historiker Henning Holsten die Besucher ab 14 Uhr durch die Wohngemeinschaft Hufeisensiedlung. Die Führung wirft einen Blick hinter die Türen des Architekturdenkmals, in dem sich Politik und Alltag, der gemeinschaftliche Aufbruch in die Zukunft und der Rückzug ins Private bis heute auf eigentümliche Weise vermischen. Die Führung beginnt am U-Bahnhof Parchimer Allee (Nordausgang) und dauert rund zwei Stunden. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf, ermäßigt 3,50 Euro. Anmeldung unter627 27 77 16. Weitere Informationen auf www.museum-neukoelln.de