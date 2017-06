Berlin: Britzer Garten |

Britz. Fünf Berliner Akkordeon-Orchester machen im Britzer Garten Musik. Am Festplatz am See spielen sie am Sonntag, 2. Juli, von 12 bis 17 Uhr vielseitige Arrangements aus fast allen Genres. Zu zahlen ist nur der normale Garteneintritt. Infos unter 70 09 06 80. sus