Kriminaldinner im Britzer Garten

Britz.

Gut essen und dabei einen Krimi erleben: Das ist am Sonnabend, 19. November, im Restaurant Seeterrassen im Britzer Garten, Mohriner Allee 145, möglich. Dann ist das Improvisationstheater Paternoster zu Gast und präsentiert sein Stück „Spot an für eine Leiche“, bei dem das Publikum mitbestimmen darf, wo’s langgeht. Beginn ist um 19 Uhr, der mörderische Spaß dauert etwa drei Stunden. Zu bezahlen sind 79 Euro inklusive Menü (eine vegetarische Variante ist möglich), die Getränke kosten extra. Der nächste Spieltermin ist am Sonnabend, 10. Dezember. Bestellungen unter www.improtheater-paternoster.de und69 00 14 11.