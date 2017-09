Oktoberfest der Seeterrassen

Britz.

Die Seeterrassen im Britzer Garten laden zum Oktoberfest ein. Am Sonnabend, 23. September, um 12 Uhr wird Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) die Gaudi mit dem traditionellen Bierfassanstich eröffnen. Mit Schweinshaxn, Leberkäs, Hau den Lukas und Live-Musik wird gefeiert am 23., 24. und 30. September sowie am 1. und 3. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Ort: Festplatz am See, Eingang Sangerhauser Weg. Der Garteneintritt beträgt drei Euro. Infos unter70 09 06 80 und www.britzer-garten.de