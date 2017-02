Paddingtons erstes Konzert

Berlin: Kulturstall Schloss Britz |

Britz. In der musikalischen Geschichte „Paddington Bärs erstes Konzert“ erlebt der berühmte Zottel zum ersten Mal ein Orchester, das lebendige und spritzige Musik spielt. Alle Kinder sind zu diesem moderierten Konzert in den Kulturstall Schloss Britz, Alt-Britz 81, eingeladen. Los geht es am Sonnabend, 18. Februar, um 15 Uhr. Die Mädchen und Jungen werden zum Mitmachen angeregt und erfahren, wie eine Geige klingt, was eine Oboe ist und wie sie einer Trompete einen Ton entlocken. Veranstalter ist die Musikschule Neukölln. Der Eintritt beträgt acht, ermäßigt fünf Euro. Für Schulklassen gibt es am 16. und 17. Februar um 9 und 10.30 Uhr Vorstellungen. Der Eintritt kostet zwei Euro. Kartenreservierungen unter 90239 33 44. sus