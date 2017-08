Seife aus Blüten und Kräutern

Britz.

Wer kleine Seifen mit Rosenblüten, Thymianduft oder eine reinigende „Gärtnerseife“ herstellen will, ist am Sonntag, 27. August, von 12 bis 16 Uhr am Eisenbahnwaggon des Freilandlabors richtig. Der Wagen steht im Britzer Garten, Eingang Buckower Damm (Bushaltestelle „Britzer Garten“). Die Teilnahmegebühr richtet sich danach, was die Besucher mit nach Hause nehmen möchten; der Mindestbeitrag liegt bei drei Euro. Bei schlechtem Wetter findet das Ganze im Verwaltungsgebäude Sangerhauser Weg 1 statt. Infos unter703 30 20 und www.freilandlabor-britz.de