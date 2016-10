Tag des Pilzes - Experten beraten

Britz.

Zum alljährlichen Tag des Pilzes lädt das Freilandlabor Britz am Sonntag, 16. Oktober, von 11 bis 16 Uhr in sein Verwaltungsgebäude am Sangerhauser Weg 1 ein. Experten der Pilzkundlichen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Brandenburg präsentieren dort frisch gesammelte Pilze. Die Fachleute des Vereins stehen auch für Beratungen zu giftigen und zu genießbaren Pilzen zur Verfügung. Wer selbst Pilze gesammelt hat, kann diese mitbringen und die Sorten bestimmen lassen. Um 11.30 Uhr und um 14 Uhr finden Filmvorführungen zum Thema statt. Weitere Informationen zu Pilzen gibt es beim Verein auf www.pabb.de