Weinlesefest - 15 Jahre Britzer WeinKultur

Wir feiern auf dem Gelände der Britzer WeinKultur die jährliche Weinlese. Wie immer gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm, Speis' und Trank und ein gemütliches Zusammensein mit Freunden. In diesem Jahr gibt es zudem einen ganz besonderen Anlass zur Freude: Die Britzer WeinKultur feiert 15-jähriges Bestehen.

2002 hat alles mit einer Vision begonnen, die mittlerweile köstliche Früchte trägt. Gemeinsam sind wir dem Ziel, hochwertigen Wein in Berlin zu produzieren und einen Ort der Bildung und kulturellen Begegnung zu schaffen, in den letzten Jahren mit großen Schritten näher gekommen. Das Jahr 2016 stellte durch die offizielle Auszeichnung Berlins als Weinanbaugebiet einen entscheidenden Wendepunkt dar. Das möchten wir mit allen Freunden der Weinkultur ordentlich feiern. Kommen Sie vorbei und genießen Sie ein Weinlesefest in einzigartiger Atmosphäre. Der Eintritt zum Fest ist frei!