Schwarzer, wir müssen reden

Sie stecken fest in einem Behördenvorgang? Ihr Fahrradweg ist mit Sperrmüll blockiert? Sie müssen endlich mal Ihren Ärger von der Seele reden?



Arbeiten wir an Lösungen von Missständen, erzählen Sie von Ihren Ideen und Vorschlägen für unser Neukölln, kommen Sie vorbei: Zur Bürgersprechstunde mit Ihrer Neuköllner Bundestagsabgeordneten Christina Schwarzer in ihrem Wahlkreisbüro am Britzer Damm 113 in 12347 Berlin.