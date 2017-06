Berlin: Britzer Garten |

Britz. Mitmachen erwünscht: Am Sonntag, 11. Juni, von 12 bis 18 Uhr präsentieren sich Sportclubs und -vereine im Britzer Garten. Auf dem Programm stehen Nordic Walking, Lach-Yoga, Tai Chi, Qigong, Bauchtanz, Kneippen und einiges mehr. Ort des Geschehens ist auf dem Festplatz am See und an der Wassertretstelle. Infos unter 70 09 06 80. sus