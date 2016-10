Laufen um den Britzer Garten: Für Einzelstarter und Mannschaften

Britz. Am 13. November veranstaltet der Verein LC Stolpertruppe Berlin seinen Halbmarathon- und Viertelmarathonlauf „Rund um den Britzer Garten“. Anmeldungen sind bis 10. November möglich.

Der Start und der Zielbereich sind auch bei diesem 38. Halb- und Viertelmarathonlauf des Vereins LC Stolpertruppe Berlin auf dem Sportplatz „An der Windmühle“ neben dem Haupteingang des Britzer Gartens am Buckower Damm 150.Beim Halbmarathonlauf über 21 Kilometer werden zwei Runden gelaufen. Mannschaften, die eine einheitliche Sportkleidung tragen sollten, setzen sich aus vier Läuferinnen oder Läufern zusammen, gemischte Teams sind erlaubt. Die Teilnehmer des Viertelmarathons müssen bei dem Lauf eine Runde über zehneinhalb Kilometer absolvieren. Auch einzelne Läufer haben die Möglichkeit, mitzulaufen.Die Startnummern werden ab acht Uhr morgens vergeben, die Starts beginnen um zehn Uhr. Der Verein LC Stolpertruppe Berlin e. V. stiftet für die Gesamtwertung zahlreiche Sachpreise. Anmeldungen werden bis zum 10. November angenommen, Nachmeldungen sind nur für Einzelläufer am Veranstaltungstag ab acht Uhr möglich und kosten zwei Euro Gebühr.Das Startgeld beim Halbmarathon beträgt für Mannschaften 40 Euro, beim Viertelmarathon 30 Euro. Einzelläufer zahlen für ihre Teilnahme an dem Halbmarathon zwölf Euro und für den Viertelmarathon acht Euro.

Weitere Infos und Anmeldungen beim Veranstalter unter www.stolpertruppe.de