Computerkurs für Einsteiger

Buch. Im Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum Buch startet am 19. September ein neuer PC-Kurs für Teilnehmer mit wenigen Grundkenntnissen. Im Kurs werden kreative Möglichkeiten in der Textverarbeitung, die Nutzung von Zeichenfunktionen, die Bildbearbeitung mit dem Programm Paint sowie die Arbeit mit Dateien und Ordnern vermittelt. Der Kurs findet bis zum 31. Oktober dienstags von 10 bis 12 Uhr statt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich im Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum in der Franz-Schmidt-Straße 8-10 unter 941 54 26 an. BW