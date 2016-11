Schule und Kita stellen sich vor

Buch.

Zu einem Tag der offenen Tür laden die Montessori-Gemeinschaftsschule Buch sowie das Montessori-Kinderhaus am 19. November ein. Beide haben ihren Sitz im Haus 23 auf dem Gelände des Ludwig-Hoffmann-Quartiers in der Wiltbergstraße 50. Die Gemeinschaftsschule stellt sich Interessierten von 10 bis 13 Uhr vor. Mehr zu ihr ist auf www.montessori-berlin-buch.de zu erfahren. Das Montessori-Kinderhaus ist an diesem Tag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Nähere Informationen unter montessori-kinderhaus-buch.jimdo.com