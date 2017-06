Angelika Mann blickt zurück

Buch.

Zu einer Benefizveranstaltung mit der Sängerin Angelika Mann lädt der Förderverein Kirchturm Buch am 16. Juni um 18 Uhr in die Schlosskirche Buch ein. Die „Lütte“ liest aus ihrer Autobiographie „Was treibt mich nur“. Zwischendurch gibt es Videos von Bühnenauftritten ab den 70er-Jahren. Der Eintritt ist frei, aber es wird um eine Spende zugunsten des Wiederaufbaus des Turmes auf der barocken Schlosskirche in Alt-Buch gebeten. Weitere Informationen auf www.schlosskirche-berlin-buch.de