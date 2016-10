Ein Verein für Panke & Meer

Buch.

Für das Café Panke & Meer im Bucher Bürgerhaus in der Franz-Schmidt-Straße 8-10 ist geplant, einen Verein zu gründen. Die vergangenen drei Jahre hätten gezeigt, dass es mehr als gute Energie brauche, um solch ein Projekt zum Laufen zu bringen, meint Paul Müller vom Betreiber-Team. Deshalb wolle man einen Verein gründen, um „den Ort nachhaltig auf viele Füße neu aufzustellen“. „Erfahrungen in Gastronomie, Geschäftsführung, Eventmanagern und soziokultureller Netzwerkarbeit bringen wir schon mit, hätten aber gerne noch mehr davon. Wir sind offen für alle Ideen und suchen tatkräftige und engagierte Vereinsgründer und -mitglieder“, so Müller. Wer Interesse hat oder mehr erfahren möchte, kommt am 5. November um 15 Uhr im Café vorbei. Weitere Informationen gibt es auch unter0176 56 68 53 12 oder per E-Mail an mail@pankeundmeer.de