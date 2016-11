Engelschar im Klinikfoyer: Ausstellung mit Kunstwerken von Kindern zu sehen

Buch. „Wir schenken euch ein Lächeln – Eure Engel“ heißt die neue Ausstellung im Foyer des Helios Klinikums Berlin-Buch.

912 36 40 und über den E-Mail-Kontakt Zu besichtigen ist die neue Ausstellung im Foyer des Klinikums bis in den Januar hinein. Weitere Informationen zur Ausstellung und zu den Malkursen gibt es unter912 36 40 und über den E-Mail-Kontakt landhausrosenthal@gmail.com

Eröffnet wird die Schau mit Engel-Bildern zum Adventsfest im Klinikum in der Schwanebecker Chaussee 50 am 26. November von 10 bis 14 Uhr. Gezeigt werden Bilder, die Kinder malten. Diese trafen sich in der Kinder- und Jugendfreizeitstätte Landhaus Rosenthal. Dort bietet die Malerin Olga Heinemann seit vielen Jahren Malkurse an.Dass die Kinder nun Engel malten, geht auf eine Anregung der Vikarin der evangelischen Gemeinde Rosenthal zurück. Diese fragte sie vor dem vergangenen Weihnachtsfest, ob nicht die Kirche vor dem 24. Dezember mit zum Heiligen Abend passenden Kinderbildern geschmückt werden könnte. Daraus entwickelte sich die Idee, dass die Kinder zwischen fünf und 18 Jahren Bilder von Engeln malen. Nicht nur Farben, auch Glitzer und kleine Schmucksteine verarbeiteten sie. Insgesamt 26 Engel sind in der Ausstellung zu sehen.Die Malkurse im Landhaus Rosenthal in der Hauptstraße 94 finden jede Woche montags und mittwochs von 15 bis 18 Uhr statt. Im Atelier regt Olga Heinemann die Fantasie der jungen Künstler an. Mit vielen Tipps unterstützt sie sie dabei, stetig ihre Technik zu verbessern.