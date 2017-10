Großes Konzert zum Reformationstag: Gemeinde lädt zum Festgottesdienst ein

Buch. Anlässlich des Reformationstages steht in der Schlosskirche ein besonderes musikalisches Ereignis auf dem Programm.

Weitere Informationen auf www.schlosskirche-berlin-buch.de/kalender

Am 31. Oktober um 10 Uhr werden dort Sänger und Musiker die Bachkantate „Eine feste Burg ist unser Gott“ von Johann Sebastian Bach aufführen. Diese erklingt zum Festgottesdienst anlässlich des Jubiläums „500 Jahre Reformation“. Zu hören sind Pauken und Trompeten, ein großes Orchester, das auf barocken Instrumenten spielen wird, Solisten und der Chor der Bucher Schlosskirche.Sie interpretieren mit viel Leidenschaft dieses Werk von Bach, das die Schlacht der himmlischen und der teuflischen Kräfte in dieser großartigen Komposition versinnbildlicht. Das Besondere an diesem musikalischen Festgottesdienst zum Reformationstag ist, dass nicht nur die Bucher, sondern diesmal auch die Karower und Blankenburger eingeladen sind. Gestaltet wird er von der Pfarrerin Cornelia Reuter. Als Solisten stehen an diesem Tag Margret Bahr (Sopran), Stefanie Weiner (Alt), Andreas Bornemann (Tenor) und Simon Berg (Bass) auf der Bühne. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.