Kurzgeschichten vom Krimiautor

Berlin: Stadtteilbliothek Buch |

Buch. Eine Lesung unter dem Motto „Ja, ich will. Bis dass der Tod uns scheidet“ findet am 12. Oktober um 19.30 Uhr in der Stadtteilbibliothek Buch in der Wiltbergstraße 19-23 statt. Der Krimiautor Stephan Hähnel stellt Kurzgeschichten vor, in denen die Protagonisten aus Liebe heirateten. Doch dieser Zustand ist nicht von Dauer. Scheidung wäre eine Option. Doch die Protagonisten sind kreativer. Sie entledigen sich ihrer Ehepartner lieber auf unkonventionelle Weise. So kommen bei der Lesung vor allem Liebhaber des schwarzen Humors auf ihre Kosten. BW