Phoenix lädt zur Krimilesung ein

Berlin: Buchhandlung Schmökerzeit |

Karow. Der Förderkreis für Kultur im Kiez „Phoenix“ lädt am 18. November um 19.30 Uhr zu einer Lesung ein. In der Buchhandlung „Schmökerzeit“ in der Achillesstraße 60 ist Isabella Bach zu Gast. Sie liest aus ihrem neuen Kriminalroman „Die Stille Wut der Tante“. Der spielt im Norden von Berlin, in einem dörflichen Idyll. Valentina Berg zieht in der Hoffnung auf einen Neuanfang zu ihrer Tante. Diese schien Tage zuvor noch wohlauf, aber als Valentina bei ihr ankommt, ist sie tot. Anders als die Polizei kann die junge Frau nicht an einen natürlichen Tod glauben. Zusammen mit ihrer besten Freundin beginnt sie eigene Ermittlungen. Diese Lesung findet im Rahmen des 7. Kriminalmarathons Berlin-Brandenburg statt. Der Eintritt kostet sieben Euro. Kartenreservierung unter 94 38 06 73. BW