Buch.

Ein Benefizkonzert zugunsten des Wiederaufbaus des Turmes der Schlosskirche in Buch findet am 10. Februar statt. Im Gemeindehaus in der Straße Alt-Buch 36 treten um 18 Uhr Solisten und Ensembles der Musikschule „Béla Bartók“ auf. Der Eintritt ist frei, aber es wird um eine Spende gebeten. Weitere Informationen auf www.schlosskirche-berlin-buch.de