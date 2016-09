„Theater ohne Probe“ zeigt sein neues Programm

Karow. Mit dem Programm „Wortgewandt im Wortgewand!“ gastiert das „Theater ohne Probe“ in Karow.

Zu dieser Inszenierung lädt der Karower Kulturförderverein Phoenix am 7. Oktober um 19.30 Uhr ein. Im Saal des Kirchlichen Begegnungszentrums (KBZ) in der Achillesstraße 53 sind der Schauspieler Thomas Jäkel mit seiner Improvisationskunst und der Sprecher Dirk Lausch mit seiner markanten Stimme zu Gast. Bei dieser Show ist das Publikum als Unterstützer gefragt. Dirk Lausch wird spontan alles lesen, was man ihm vorlegt, ob Klassiker, Kurzgeschichte, Schlagertext, Werbeanzeige, Liebesgedicht, SMS, Einkaufszettel, Behördenbrief, Speisekarte oder anderes. Je absurder der Text, desto besser für die Show.Schauspieler Thomas Jäkel macht sich dann seinen ganz eigenen Reim auf das Gehörte, dichtet um, dichtet selbst, spinnt weiter und führt das Publikum auf unerwartete Pfade. Das Duo spielt sich wortgewandt die Bälle zu. Der Eintritt kostet sieben Euro.