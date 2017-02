Wie wird sich Buch entwickeln?

Berlin: Künstlerhof Buch |

Buch. Das nächste Bucher Bürgerforum findet am Dienstag, 21. Februar, um 18 Uhr statt. Zu Gast ist Bürgermeister Sören Benn (Die Linke). Er wird darüber sprechen, wie sich der Ortsteil Buch aus Sicht des Pankower Bezirksamtes in den Jahren 2017 und 2018 weiterentwickeln sollte. Organisiert wird die Veranstaltung vom Bürgerverein Buch in Zusammenarbeit mit dem Verein Albatros. Veranstaltungsort ist die Fest-Scheune des Künstlerhofs in Alt-Buch 45-51. Der Eintritt ist frei. BW