Bucher Bürgerforum 06. Juni Flüchtlingsunterkunft W.-Heinz-Strasse

Berlin: Stadtgut Buch |

Der Bucher Bürgerverein und die Redaktion "Bucher Bote" laden Sie herzlich ein zum Bucher Bürgerforum am 06. Juni 2017 um 18:00 Uhr in die "Feste Scheune" auf dem Stadtgut Buch.



Themen:



- die Eröffnung der modularen Unterkunft für Flüchtlinge in der Wolfgang-Heinz-Straße, die Stephanus Stiftung als Träger stellt sich vor



- Aktuelles aus dem Ortsteil und der Umgebung



In die Modulare Unterkunft für Flüchtlinge in der Wolfgang-Heinz-Strasse werden voraussichtlich Ende Juni 450 geflüchtete Menschen einziehen. Bislang leben sie noch in verschiedenen Notunterkünften in Berlin. Die evangelische Stephanus-Stiftung, die seit 1878 in Berlin und Brandenburg gemeinnützig tätig ist, übernimmt den Betrieb der Gemeinschaftsunterkunft.



Am 13. Juni 2017 von 16:00 bis 20:00 Uhr führt die Stephanus-Stiftung gemeinsam mit dem Bezirksamt Pankow einen Tag der offenen Tür in der neuen Unterkunft für geflüchtete Menschen.